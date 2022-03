Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri nel periodo settimanale dal 7 al 13 marzo 2022.

Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale per il periodo compreso tra il 7 e il 13 marzo 2022: come evolveranno amore e lavoro per tutti i segni zodiacali?

Oroscopo settimanale Fox dal 7 al 13 marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Buone notizie per l’amore per i nati sotto questo segno, perché Venere sta iniziando un transito positivo e si ha voglia di lasciarsi andare. Attenzione solo al weekend perché si sarà nervosi, ma l’importante è non mollare: se qualcuno interessa si deve provarci ora.

Toro

In amore si avrà modo di ridimensionare un rapporto e forse ci si metterà in discussione. Sul lavoro stanno per arrivare delle spese che non ci si aspettava ma nell’aria si respira il cambiamento, specie se si lavora in maniera indipendente.

Gemelli

L’amore va a gonfie vele e Venere è dalla propria parte. Sono favoriti i nuovi incontri ma sarà possibile anche rinforzare una storia che già esiste. Ora si è determinati, positivi e hai con lasciarsi andare. Sul lavoro forse toccherà spendere tanti soldi per la casa, ma gli incontri e i contatti sono favoriti e ben accetti.

Cancro

Buone notizie in amore perché Venere non sarà più contraria, ma i dubbi riguardo al passato restano.

Si ha voglia di amare e forse si riceverà una proposta accettabile, ma attenzione ai legami con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete.

Oroscopo settimanale Fox dal 7 al 13 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore è arrivato il momento delle scelte, anche se Venere è in opposizione e si dovranno trascorrere le giornate con chi davvero merita cercando di non badare troppo ai giudizi. Quanto alla sfera professionale, la stanchezza si fa sentire e i guadagni forse non sono all’altezza della situazione ma presto arriveranno delle conferme.

Vergine

In amore è arrivato il momento di avvicinarsi a persone che interessano senza perdere di vista un’amicizia importante. Sul lavoro, sono stati collezionati diversi successi ma ora inizia la fase di recupero in cui bisogna capire come muoversi e cosa fare per realizzarsi.

Bilancia

Buone notizie per l’amore, perché Venere è dalla propria parte e ora si può tirare un sospiro di sollievo. Chi si è separata da poco ora può tentare una nuova strada, ma deve essere fiducioso e darsi da fare a metà settimana. Sul lavoro, le giornate sono un po’ particolari: forse è il caso di risolvere un problema che si trascina da tempo.

Scorpione

In amore è meglio essere prudenti e non frettolosi. A volte si è diffidente, ma si sbaglia perché si potrebbero creare disagi maggiori. Quanto alla professione, ci sono buone novità e Mercurio sta per iniziare un transito importante.

Oroscopo settimanale Fox dal 7 al 13 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Buone notizie in amore perché Venere è di nuovo dalla propria parte: il cielo promette bene e sono favoriti gli incontri. Sul lavoro, forse è il caso di rivedere alcuni progetti e iniziare a pensare a cosa si desidera fare da maggio.

Capricorno

In amore tutto va a gonfie vele mentre il lavoro da tempo non va come si vorrebbe: mai come ora si ha dunque bisogno di una persona vicina in grado di ascoltare. La settimana parte all’insegna della dolcezza.

Acquario

Venere sta per entrare nel segno e il consiglio è quello di cercare di vivere tutto con leggerezza senza gelosia. Sul lavoro, Venere e Marte transitano nel tuo segno e le buone idee, favorite da Saturno, non mancheranno di certo.

Pesci

Ad aprile Venere sarà dalla propria parte ed è bene cercare di trascorrere del tempo con una persona da cui ci si sente apprezzati dandole spazio senza nel weekend. Non si deve avere paura di sbagliare: bisogna vivere e lasciarsi andare.