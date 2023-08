Oroscopo weekend 5-6 agosto 2023 Paolo Fox

Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 5-6 agosto, alti e bassi per i segni

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per il primo weekend di agosto? Ecco cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra sabato 5 e domenica 6 agosto.

Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 5-6 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

La giornata di sabato sarà molto interessate per diversi aspetti. Avrete la possibilità di recuperare l’energia persa nelle scorse settimane e concedervi il meritato relax, magari anche in compagnia. In amore, non esagerate con le parole, riflettete sulla mossa da fare e concentratevi sui bisogni del partner. Sul lavoro, date un taglio ai vaneggiamenti da leader, imparate qual è il vostro posto senza lasciarvi sopraffare dagli altri.

Toro

Sarà un weekend decisamente positivo per i nati sotto il segno del Toro. Siete pieni di energie e avete la possibilità di trascorrere giorni spensierati. In amore, deve imparare a dialogare di più e non tenervi tutto dentro, alzando muri che a lungo andare diventano invalicabili. Sul lavoro, andate avanti con determinazione e non abbattetevi alla prima difficoltà. Sta per aprirsi un periodo molto importante.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli stanno per vivere un periodo molto favorevole in amore e, proprio sabato, riusciranno a capire in che direzione andare.

Cancro

Avete trascorso gli ultimi giorni a fare i conti non solo con malesseri e disagi fisici ma anche con preoccupazioni provocate dal lavoro. È tempo di vivere un weekend all’insegna del relax. In amore, dovete essere più responsabili e accondiscendenti.

Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 5-6 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

I nati sotto il segno del Leone dovrebbero cercare di imparare ad accontentarsi delle piccole cose e apprezzarle, piuttosto che stare sempre lì a chiedere più del dovuto. In amore, non bisogna essere troppo pretenziosi. Sul lavoro, i vostri superiori finalmente capiranno il vostro valore.

Vergine

Non è sempre una strategia vincente essere troppo disponibili e generosi verso gli altri. Spesso, le persone possono approfittarsene: è bene, quindi, tenere gli occhi ben aperti. È arrivato il momento di mettere sé stessi al primo posto e concedersi del sano egoismo, ascoltando di più i propri bisogni. Sul lavoro, ricordate di non avere amici ma colleghi.

Bilancia

Meglio lasciar stare l’amore per questo weekend. È tempo di reagire alle delusioni sentimentali, lasciando andare il passato ma senza buttarsi in altre avventure. Dovreste riflettere attentamente su cosa significhi per voi la felicità e smettere di scendere a compromessi. Sul lavoro, puntate sempre più in alto e verrete ripagati.

Scorpione

Sarà un finesettimana vissuto all’insegna dei cambiamenti ma le occasioni di essere felici non mancheranno. È ora di mettersi in gioco senza remore e senza consentire a nessuno di dirvi cosa fare e cosa non fare. Sul lavoro, organizzate con attenzione gli impegni della settimana: ci saranno molti momenti impegnativi che vi metteranno a dura prova.

Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 5-6 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Siete sempre spinti dal vostro coraggio e dalla vostra forza a lanciarvi in nuove sfide con l’obiettivo di vincerle tutte. Siete capaci di affrontare e superare ogni difficoltà. Sul lavoro, dovete imparare a fare gioco di squadra senza strafare. In amore, invece, è tempo di bilanci se si è in coppia mentre per i single è tempo di dichiararsi.

Capricorno

Nella giornata di sabato, cercate di evitare liti che potrebbero avere strascichi sul lungo periodo. In amore, i single devono sbilanciarsi di più, essere aperti, sinceri e diretti. Se siete in coppia, invece, procedete con cautela. A lavoro, potrebbe esserci qualche difficoltà.

Acquario

Il lavoro vi mette sotto pressione e, durante il weekend, correrete spesso il rischio di litigare o di incappare in incomprensioni con gli altri. Le vostre energie sono incanalate sul portare a termine i vostri compiti professionali. L’amore, invece, resta in stand-by sia per i single che per le coppie. Non è questo il momento di fare progetti per il futuro oppure di innamorarsi.

Pesci

Non vi sentite capite dagli altri e, di conseguenza, cercate serenità altrove. Solitamente, siete affidabili e disponibili ma, quando vi mancano di rispetto e non capiscono l’importanza delle vostre osservazioni, avete la tendenza a troncare di netto, voltare pagina e concentrarvi esclusivamente sui vostri interessi. In amore, sentite sempre di essere sbagliati ma, in una coppia, gli errori si fanno in due. Sul lavoro, smettete di sentirvi in colpa e provate a cercare il vostro posto nel mondo.