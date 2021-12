Orrore a Berlino: cinque morti trovati in una villetta, tre sono bambini

Orrore a Berlino: cinque morti trovati in una villetta a Senzig-Dahme-Spreewald, tre sono bambini di 4, 8 e 10 anni mentre i due adulti sono 40enni

Orrore a Berlino dove poco prima di mezzogiorno di oggi, 4 dicembre, sono stati trovati cinque morti, tre dei quali sono bambini: la strage è avvenuta nella frazione di Senzig-Dahme-Spreewald, sul viale delle Betulle nella cittadina del Brandenburgo di Koenigs Wusterhausen, dove è stata sterminata una famiglia a colpi di arma da taglio e di arma da fuoco, la polizia del sta indagando per omicidio plurimo aggravato e in queste ore diverse persone sono sotto torchio.

Cinque morti trovati nella villetta degli orrori a pochi chilometri da Berlino

Secondo i media tedeschi la scena che si sarebbe parata davanti agli occhi degli agenti era agghiacciante perché sui cinque cadaveri, tre bambini di 4, 8 e 10 anni e due adulti 40enni, sono state trovate ferite da taglio e di arma da fuoco, come ad indicare un accanimento criminale parossistico. Un portavoce della polizia visibilmente scosso ha riferito ai media che “La Omicidi è attivata perché si deve presumere un reato gravissimo”.

Sui cinque morti trovati in un villetta vicino Berlino indaga la Procura di Cottbus

Secondo la Procura di Cottbus che sta indagando non sarebbe da escludere un clamoroso omicidio-suicidio, ma le piste che vengono battute in queste ore non escludono neanche la strage commessa da terzi sconosciuti e per motivi ancora ignoti. La Scientifica ha effettuato i rilievi e le analisi tanatologiche sui cadaveri potranno dire qualcosa in più sulle dinamiche dell’orrendo crimine fra qualche ora o più pragmaticamente entro qualche giorno.

La pista del Procuratore Bantleon sui cinque morti trovati massacrati nella villetta di Senzing

Il procuratore capo Gernot Bantleon ha spiegato che la pista più credibile pare essere quella dell’omicidio commesso da un “esterno”. Dal canto suo il portavoce della Polizia Lutz Miersch ha spiegato ai reporter assiepati davanti a quella che ormai è stata ribattezzata “la villetta degli orrori” che la chiamata alla polizia era arrivata pochi pochi minuti prima di mezzogiorno.

Pare che qualcuno abbia intravisto i cadaveri dalla finestra ed allertato gli agenti ma il particolare non è ancora chiaro: la persona in questione è stata interrogata con accuratezza fino alle 16.00 di oggi pomeriggio.