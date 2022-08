Orrore a Bologna, donna ammazzata a colpi di mazza in periferia

L'avrebbe attesa per oltre due ore e poi, quando si è affacciata sulla porta di casa, l'ha massacrata: donna ammazzata a colpi di mazza in periferia

Orrore a Bologna, dove nella serata di ieri, 23 agosto, una donna è stata ammazzata a colpi di mazza in periferia. I media spiegano che una 56enne è stata brutalmente uccisa in via dell’Arcoveggio e la polizia ha fermato un uomo.

La vittima dell’ennesimo femminicidio sarebbe stata violentemente colpita non solo con una mazza ma anche con altri oggetti contundenti alla periferia della città.

Donna ammazzata a colpi di mazza

Fortemente indiziato di quel crimine orribile uno stalker, con le indagini della polizia incentrate su quell’uomo che da tempo importunava la 56enne e che sarebbe stato preso in consegna dalla Polizia dopo quell’atto di inaudita violenza. Il sospettato è un italiano di 27 anni che aveva già una misura cautelare a suo carico.

Secondo una prima ricostruzione del crimine (crimine, non tragedia, crimine) il 27enne avrebbe atteso in serata la vittima per almeno due ore sotto casa.

La denuncia per stalking e il divieto

Quando la donna è stata a tiro l’ha aggredita appena fuori dalla porta della palazzina dove viveva. I media danno anche un’altra informazione: la vittima aveva già denunciato per stalking il suo presunto assassino e quest’ultimo era stato sottoposto dal gip dietro input della Procura ad un divieto di avvicinamento.