Orrore a Bucha, tra i corpi semi sepolti anche quello di un calciatore

La barbarie assoluta di una guerra senza senso e l'ultimo orrore a Bucha, dove tra i corpi semi sepolti c'è anche quello di un calciatore e dei genitori

Orrore assoluto a Bucha, dove tra i corpi semi sepolti lasciati dalle truppe russe in ritirata è stato trovato anche quello di un ex calciatore del club locale Seagull Second League. Secondo quanto riportato dall’agenzia ucraina Unian Oleksandr Sukhenko è stato trucidato assieme a sua madre Olga ed al padre Igor.

E ci sono particolari agghiaccianti riportati da altre fonti, purtroppo anche video, per cui il corpo del padre di Oleksandr è stato gettato in una fogna.

Bucha, tra i corpi quello di un calciatore

I tre corpi sono stati rinvenuti nei pressi di una fossa comune vicino a Motyzhyn, nel distretto di Bucha. Le immagini integrali pubblicate da un account della Moldavia in cui un utente si chiede quanto tempo passerà prima che quelle scene si vedano anche lì sono terrificanti.

La madre di Oleksandr, Olga Sukhenko, era il capo del villaggio di Motyzhyn ed il suo cadavere, assieme a quello del figlio, è stato lasciato semisepolto in un grosso mucchio di terra di risulta.

Il corpo del padre ficcato con la forza in una fogna

Sorte ben peggiore sarebbe toccata a suo padre, Igor Sukhenko, che era il presidente della squadra di calcio locale Kolos. Il suo corpo sarebbe stato torturato e poi gettato in una fogna, ficcato a forza in un tubo in cemento di raccordo verticale.

In Europa la rabbia per la strage a Bucha, con decine di corpi trovati nelle fosse comuni, è montata forte e lo stesso premier Draghi ha indirizzato parole di indignazione assoluta per quella barbarie. L’Ue avverte il Cremlino che si sta mettendo a punto un altro pacchetto “di sanzioni”. Lo ha confermato su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che parla anche anche di “nuovi aiuti all’Ucraina”.