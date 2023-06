Orrore a Quartu, ex vigile urbano trovato morto in casa: si ipotizza un malore

Tragica scoperta a Quartu: le forze dell’ordine hanno trovato un’ex vigile urbano morto nella sua casa. Si indaga sulle cause del decesso che sarebbe avvenuto ai primi di giugno.

Il corpo ormai privo di vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione situata in via Sant’Antonio, a Quartu, a Cagliari. La vittima è stata identificata come Fabrizio Marongiu, un ex vigile urbano di 50 anni.

Le ricerche di Marongiu sono scattate quando un familiare ha lanciato l’allarme non riuscendo a mettersi in contatto con il parente.

A seguito del ritrovamento del cadavere, le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta e stanno indagando passando al vaglio ogni pista possibile e senza escludere nessuna ipotesi.

Si ipotizza un malore

Nel pomeriggio di venerdì 9 giugno, presso l’abitazione dell’ex vigile urbano, si sono recati il medico legale professor Roberto Demontis e gli inquirenti della Questura di Cagliari e del Commissariato di Quartu. Dopo aver effettuato un minuzioso sopralluogo nell’appartamento, è stato determinato che la vittima sia deceduta per cause naturali, probabilmente per un malore improvviso. Sul corpo, non sono stati individuati segni di violenza.

La morte del 50enne, inoltre, risalirebbe agli inizi di giugno. Si suppone, inoltre, che l’uomo possa essere caduto dal letto, spegnendosi sul pavimento dell’abitazione.

Le indagini sono state condotte dal capo della Mobile Fabrizio Mustaro e dal sostituto Commissario Gianni Noto.