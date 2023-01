Orrore a Roma, mamma si addormenta allattando: bimbo muore schiacciato

Orrore a Roma, dove una mamma si addormenta allattando ma il suo bimbo muore schiacciato.

Da quanto riporta il Corriere della Sera la donna aveva chiesto ai sanitari di poter stare con il neonato ma è accaduto l’irreparabile. La vittima è un maschietto di soli tre giorni a cui la madre stava dando il latte, poi il sonno improvviso e lo schiacciamento di cui “nessuno si è però accorto”.

Si addormenta allattando: bimbo schiacciato

La vicenda risale alla notte tra il 7 e l’8 gennaio ed è avvenuta all’interno del reparto di ginecologia dell’ospedale “Pertini”.

In ordine a quel terribile incidente si apprende che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Piazzale Clodio vuole vederci chiaro sulla morte del piccolo ed il magistrato ha disposto l’autopsia. Il pianto della neo mamma aveva contrappuntato le ore notturne del reparto e quella 30enne italiana, che aveva appena realizzato di aver ucciso il suo bambino, era inconsolabile.

La donna è parte lesa in fascicolo

Con lei un’infermiera, che poco prima “era entrata nella stanza e si era trovata davanti la scena del piccolo sotto il corpo della mamma”. Attenzione: pare che la padre sia parte lesa in fascicolo perché secondo una linea presuntiva il bambino “non doveva rimanere tra le sue braccia ed il personale di turno nell’ospedale doveva riportarlo in culla dopo l’allattamento, secondo il protocollo”.