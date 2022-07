Orrore in Australia, bimba uccisa da una setta che includeva i genitori

Orrore nella cittadina di Toowoomba dove una bimba è stata uccisa da una setta che includeva i genitori: per lei nessun farmaco ma solo preghiere

Orrore in Australia, dove una bimba di soli 8 anni è stata uccisa da una setta che includeva i genitori. I media spiegano che la polizia ha messo a segno14 arresti dopo che a Elizabeth Struhs, affetta da diabete di tipo 1, era stata negata l’insulina.

L’orrore ha trovato il culmina lo scorso 7 gennaio in un sobborgo della città australiana di Brisbane.

Bimba uccisa da una setta religiosa

Elizabeth era stata stata trovata priva di vita. Dopo accurate indagini dodici persone d’età compresa tra i 19 e i 64 anni, tutte affiliate ad un unico gruppo religioso erano state arrestate della polizia. Con loro sono finiti in manette anche la mamma e il papà della bambina.

Perché? Perché secondo l’accusa che li ha iscritti a registro per omicidio, tortura e mancata fornitura di beni di prima necessità i due non avrebbero prestato alla loro bambina cura mediche vitali. La polizia del Queensland ritiene che tutti gli accusati fossero a conoscenza delle difficili condizioni di salute di Elizabeth, ma che nessuno si sia opposto alla decisione di Jason e Kerrie Struhs di non fornire insulina alla bambina.

Le cure negate da Jason e Kerrie Struhs alla figlia

Il due ed i restanti indagati fanno parte di una setta presente nella città di Toowoomba ed avrebbero cagionato direttamente la crisi ipoglicemica che uccise la baabina. E quale era stato il solo “rimedio” di genitori e adepti per curare il diabete di Elisabeth? Le preghiere, tutto questo per arrivare a chiamare le autorità “un giorno dopo la morte della bambina”.