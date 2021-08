Orrore in Francia, trovati i corpi di tre neonati: i resti erano nell’armadietto di un garage

Sono stati trovati i corpi di tre neonati all’interno di un garage di un’abitazione a Mezeray, in Francia. Li ha trovati il proprietario di casa.

Una terribile scoperta in Francia. Sono stati trovati i corpi di tre neonati all’interno di un garage di un’abitazione a Mezeray, nella regione di Sarthe. A trovare i corpi è stato il proprietario di casa. “Mia moglie è morta qualche settimana fa e così ho deciso di fare un po’ di ordine.

Una volta aperto l’armadietto, ho visto i tre sacchetti” ha spiegato alla polizia. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione, chiusi all’interno di tre sacchetti di plastica riposti in un armadietto chiuso a chiave. L’uomo si è trovato davanti ad una scena davvero terrificante. Una scoperta drammatica e anche inquietante, che lo ha spinto a chiedere aiuto e contattare le forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’uomo ha subito avvertito le forze dell’ordine, che sono andate sul luogo e hanno constatato la presenza di resti umani all’interno del garage. Il proprietario di casa ha spiegato che aveva deciso di mettere a posto il garage dopo la morte della moglie, avvenuta lo scorso 10 agosto a causa di un cancro. Visto l’avanzato stato di decomposizione in cui sono stati trovati, non è chiaro se si tratta di feti o di neonati, ma sembra che la morte non risalga allo stesso periodo.

Probabilmente sono morti in momenti diversi e di volta in volta i corpi sono stati nascosti nel garage.

L’uomo ha notato la presenza di quell’armadietto chiuso a chiave nel garage, così ha deciso di forzare la serratura e aprirlo per vedere cosa c’era dentro. In quel momento si è trovato davanti ai corpi dei tre neonati, avvolti in alcuni indumenti e chiusi nei sacchetti. Nelle borse sono stati trovati anche dei coltelli da cucina. L’uomo e sua moglie non hanno mai avuto figli e sono incensurati. Ora si dovrà attendere i risultati dell’autopsia, intanto la polizia non esclude nessuna pista.