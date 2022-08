Orrore in Ghana, si taglia i genitali sognando affettare la carne  

Decide di fare un pisolino su una sedia di casa e sogna una persona che gli chiede di tagliare la carne, lui lo fa e si taglia i suoi genitali

Una notizia che ha il tono (non proprio verosimile) dell’assoluto orrore arriva dal Ghana dove un uomo si taglia i genitali sognando affettare la carne. La Bbc Pidgin spiega che il 47enne Kofi Atta si trova ricoverato in ospedale dopo un delicato intervento di rimedio al tanno terribile che si era inferto inconsapevolmente e che è stato proprio lui, dopo un primo intervento, a raccontare ai media come sono andate le cose.

Il dato è che nel paese dell’Africa quel contadino di 47 anni si è tagliato per sbaglio i genitali mentre dormiva. Kofi Atta ha confermato quanto accaduto e si trova ricoverato in condizioni critiche al Komfo Anokye Teaching Hospital nel quale attualmente sta ricevendo le cure del caso e pare verrà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.

La persona che “gli ha dato l’ordine”

Secondo il racconto di Atta il 47enne stava riposando su una sedia di casa sua quando ha sognato una persona di fronte a lui.

Ecco, questa persona gli avrebbe detto di tagliare la carne e lui, in piena fase rem, avrebbe ubbidito, solo che la carne che stava tagliando con violenza onirica era la sua. Ha spiegato Atta: “Non ricordo dove ho preso il coltello, sono confuso”.