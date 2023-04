Orrore in Nigeria: in due attacchi armati sono morte 50 persone

in due attacchi armati sono morte 50 persone, le prime tre in un primo raid, poi altre 47 massacrate

Ancora orrore in Nigeria: in due attacchi armati sono morte 50 persone. I media spiegano che si sono verificati due attacchi e che non meno di 50 persone sono state uccise da gruppi armati nello stato di Benue, nel centro-sud del paese. Gli attacchi sono avvenuti martedì e mercoledì nello stesso posto.

Lo spot è stato individuato in un mercato nel villaggio di Umogidi. Dal canto suo però la polizia locale ne ha dato notizia solo giovedì. Da quanto è dato sapere nel primo sono state uccise tre persone, nel secondo, molto più massivo e truculento almeno 47. E le cause? All’inizio si era pensato ad un atto di terrorismo contro i cristiani ma ma le autorità del posto ritengono che siano collegati e che possano riguardare i frequenti scontri fra i pastori e gli agricoltori della zona.

La guerra fra pastori e contadini

Le due etnie sono in guerra da tempo per lo sfruttamento dei terreni: i pastori rivendicano la possibilità di far pascolare il bestiame sui campi coltivati, mentre gli agricoltori si lamentano del fatto che gli animali rovinerebbero il raccolto. Da lì ed a sommare all’equazione il fatto che in Nigeria ci sono più armi che armenti, si è passati allo scontro armato.