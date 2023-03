Orrore in Sardegna, sei cuccioli di cane legati e gettati come rifiuti

Orrore in Sardegna, dove sei cuccioli di cane sono stati legati e gettati come rifiuti. Da quanto si apprende i piccoli sono stati rinvenuti ed in parte salvati nelle campagne della frazione di San Giovanni a Castelsardo. E le loro condizioni la dicono lunga sulla mostruosità del gesto criminale commesso: erano chiusi in un sacchetto di plastica ed erano stati gettati nella campagna come fossero rifiuti. Tutto è accaduto nell’agro della frazione di San Giovanni, a Castelsardo.

Cuccioli di cane legati e gettati come rifiuti

I media locali fanno sapere che purtroppo dei sei piccoli pelosi due non ce l’hanno fatta, mentre altri quattro sono stati più fortunati. Dopo la segnalazione a seguito dei guaiti sono stati raccolti e presi in cura dai volontari dell’associazione Zampette felici Odv Castelsardo. Che fa sapere: “Sono stati gettati come fossero spazzatura ed ora speriamo di salvare i quattro sopravvissuti“.

L’appello per aiutare i piccoli “pelosi”

E ancora, dopo aver salvato i piccoli da quella barbarie: “Ora cerchiamo qualcuno che faccia loro da balia, preghiamo qualcuno che ci aiuti e si prenda cura di loro. Siamo pronti a fornire tutto il materiale che occorre”. L’associazione Zampette felici Odv, dal 2020 è impegnata nella tutela degli animali a quattro zampe. I suoi volontari sostentano, curano e danno calore ed empatia ai randagi del territorio in maniera gratuita, questo poi “consegnando i cani abbandonati alle famiglie che lo richiedono” e che siano meritevoli di fiducia.