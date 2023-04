Orrore in Sicilia, pensionato uccide un cane lanciandolo dal balcone

Una violenza che non ha ancora trovato un perché ed un orrore in Sicilia, dove da quanto si apprende un pensionato uccide un cane lanciandolo dal balcone. I media isolani spiegano che un 79enne di Agrigento ha afferrato l’animale e lo ha scagliato con forza nel vuoto per cause ignote che sono al vaglio dei carabinieri della territoriale. Lo sconcio è avvenuto dunque ad Agrigento, dove un cittadino di 79 anni è stato denunciato per aver ucciso il proprio cane.

Uccide un cane lanciandolo dal balcone

Lo avrebbe fatto addirittura lanciandolo dal balcone di casa. L’episodio è avvenuto giovedì e teatro dell’orrore sarebbe stato un appartamento al secondo piano di un edificio di via Mario Rapisardi. La dinamica e le cause sono ignote: pare che l’uomo, per ragioni ancora non chiarite, abbia preso il proprio cane, un esemplare di piccola taglia, per poi lanciarlo nel vuoto dal balcone.

La segnalazione dei vicini di casa

Su immediata ed indignata segnalazione di alcuni residenti della zona sul posto sono arrivati i carabinieri della territoriale. I militari hanno provveduto ad identificare il 79enne e lo hanno denunciato alla Procura di Agrigento per il reato di uccisione di animali, per il quale sono previste pene severe, incluso il carcere.