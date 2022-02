Orrore in Spagna, 15enne di Elche uccide tutta la sua famiglia

Madre, padre e fratellino di soli 10 anni ammazzati senza pietà, nella villetta ad Algoda: 15enne di Elche uccide tutta la sua famiglia e poi la veglia

Orrore in Spagna, dove un 15enne di Elche, vicino Alicante, uccide tutta la sua famiglia: i media spiegano che il minore avrebbe compiuto la strage dopo una discussione sul rendimento scolastico ma su movente, dinamiche e imoutabilità del 15enne ci sono ancora elementi ipotetici.

Strage in una villetta del quartiere di Algoda: 15enne uccide la famiglia

Sta di fatto che gli agenti della Polizia Locale di Elche hanno arrestato il 15enne nella serata di ieri, venerdì 11 febbraio, come presunto autore di un triplice omicidio. Le vittime sono i due genitori e un fratello di 10 anni, anche se alcuni media hanno spiegato che in realtà si trattava di una sorellina. La scena del crimine, una villetta in periferia nel quartiere di Algoda, è stata transennata e sottoposta a rilievi da parte della Polizia Scientifica, questo dopo che quattro ambulanze e due equipaggi medico forensi sono giunti sul posto.

Ambulanze, coroner e malori per i parenti delle vittime: oggi le autopsie

Un parente della famiglia sterminata avrebbe avuto un malore. L’indagine è stata presa in carico dalla Questura di Elche che ha inviato una squadra di periti forensi e responsabili della Polizia Giudiziaria. I cadaveri sono stati trasferiti a tarda nottata presso l’Istituto Anatomico Forense di Alicante dove oggi sono previste le autopsie oggi.

Cosa avrebbe scatenato la furia del 15enne: la madre gli aveva staccato il wi fi dopo brutti voti a scuola

Gli agenti hanno descritto una scena infernale. Ma cosa ha scatenato la rabbia del 15enne? Il fatto che due giorni prima del ritrovamento la madre gli avrebbe staccato il wi fi ingiungendogli di fare i compiti visto che a scuola aveva preso brutti voti. Il 15enne allora ha impugnato un coltello ed ha fatto una strage, restando con i cadaveri in casa per 36 ore.