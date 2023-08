Walter Greer stava facendo un giro in barca con la famiglia. Fatale la caduta.

Ancora una tragedia al lago, questa volta negli Stati Uniti. Un bambino di tre anni è caduto dalla barca, finendo in direzione dell’elica.

Bimbo di 3 anni muore colpito dall’elica di una barca

È uno dei parchi statali più frequentati in America. Il lago Echo è proprio nel cuore della riserva naturale protetta Echo Reservoir, nell’area nord-occidentale della contea di Summit, Stato Utah.

Migliaia di famiglie affollano questo angolo, specie durante le vacanze estive, in barca o a nuoto, laddove è consentito. Su una delle tante imbarcazioni c’era anche il piccolo Walter Greer, un bambino di tre anni. Navigava felice insieme alla sua famiglia.

Una distrazione, o forse un contraccolpo, e Walter è scomparso dalla vista di mamma e papà. Il piccolo è caduto in acqua andando però a colpire l’elica del motore, situata nella parte posteriore di questa piccola barca. Poco prima il bimbo era seduto lì vicino a quell’elica che lo ucciso in modo violento.

L’orrore e lo sgomento delle autorità

In quella che sembrava un’isola felice oggi non si parla d’altro. L’orrore di questo incidente ha sconvolto l’intera comunità. Devan Chavez ha parlato alla stampa in qualità di rappresentante dello Utah State Parks. “Questa è solo l’ultima cosa che una famiglia vuole vedere accadere”, ha dichiarato. La famiglia del piccolo si dice “devastata”. “Walter era una gioia assoluta, amava Spiderman, i treni, i camion e i suoi stivali rossi”.