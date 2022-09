L'orsa F43 è morta in val di Concei (Ledro) durante un intervento per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021.

L’Orsa F43 è morta durante un intervento per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021. Il fatto è avvenuto in val di Concei (Ledro).

Orsa F43 morta durante la cattura in val di Ledro

La notte scorsa, in val di Concei (Ledro), è morta l’orsa F43, durante un intervento per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021. Secondo i primi accertamenti dell’equipe veterinaria, è emerso che l’orsa è decedura a seguito della posizione che ha assunto nella trappola tubo nel momento in cui l’anestetico ha fatto il suo effetto. Hanno tentato in tutti i modi di salvarla ma purtroppo le manovre di rianimazione si sono purtroppo rivelate del tutto inutili.

L’orsa era monitorata da tempo

“L’orsa era da tempo monitorata in modo intensivo ed era stata oggetto di ripetuti tentativi di dissuasione a causa della sua spiccata confidenza con l’uomo” hanno fatto sapere dalla Provincia. “La necessità di monitorare in modo intensivo soggetti problematici e di cercare di modificarne il comportamento può comportare incidenti come questo, dati i rischi intrinseci in operazioni delicate, condotte spesso in contesti e condizioni ambientali non facili” è stato il commento dei vertici Pat.