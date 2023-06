Orsa Jj4, intesa tra Leidaa, Enpa e Oipa: "Vivrà al Libearty Sanctuary in Romania"

Per Jj4, l'orsa accusata della morte di Andrea Papi c'è l'accordo: verrà trasferita all'estero, in Romania.

Lo scorso 5 aprile il giovane Andrea Papi era stato aggredito mortalmente nei boschi di Caldes in Val di Sole. L’orsa Jj4, l’animale accusato di essere responsabile della sua morte, è stata infine catturata e ad oggi si trova al Casteller. Ora tutto questo potrebbe finire: Enpa, Oipa e Leidaa hanno raggiunto un’intesa per trasferire Jj4 in Romania. Qui verrà ospitata al “Il Libearty Sanctuary di Zarnesti”.

Orsa Jj4, c’è l’accordo per trasferirla in Romania

L’Oipa (Organizzazione italiana animali), ha spiegato in un post su Facebook che “L’ipotesi del trasferimento in Romania è stata presentata per la prima volta a maggio scorso da Oipa, come membro di Oipa International, e poi appoggiata in modo unitario da Leidaa e Enpa”.

Ha poi aggiunto: “Qualora fosse trasferita nel santuario, Jj4 sarebbe collocata prima su un terreno di circa 7 mila metri quadrati per l’ambientamento («training area»), poi nell’area grande con altri orsi. Nessuna preoccupazione nemmeno per lo spostamento”.

Michela Vittoria Brambilla: “Il libearty è un’ottima destinazione”

La deputata Michela Vittoria Brambilla ha evidenziato che “il Libearty è un’ottima destinazione, ma altri orsi del Trentino inviati all’estero non vivono in buone condizioni”. Da qui l’auspicio: “Da italiani amanti degli animali vorremmo che gli orsi rimanessero dove sono nati, sotto il controllo dei nostri esperti di prim’ordine, protetti dalle nostre leggi e dalle normative internazionali di cui l’Italia garantisce il rispetto”.