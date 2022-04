Orsini: “Fascismo? Mio nonno ha avuto un’infanzia felice”

La nuova frase del Professor Alessandro Orsini sul fascismo infiamma i social anche se lui ha poco dopo affermato di essere un "antifascista radicale"

In collegamento con la trasmissione Cartabianca, Alessandro Orsini si è di nuovo reso protagonista di una frase controversa sul fascismo infiammando i social che gli hanno dedicato battute sferzanti e meme.

Orsini: ” Famiglie mi scrivono da Mariupol”

Ospite della trasmissione Cartabianca su Rai3, Alessandro Orsini non ha deluso le aspettative di chi si aspettava la frase ad effetto da rilanciare sui social.

Tra i vari interventi del professore esperto in Sociologia del terrorismo internazionale riguardo la necessità di porre fine al conflitto, due hanno catturato l’attenzione della rete.

“Sono in contatto con famiglie a Mariupol che mi scrivono tutti i giorni e mi dicono ‘professore, parli. Voi italiani siete impazziti a dare armi’. Queste donne che mi scrivono con bambini morti non hanno voce, la propaganda della Nato ci fa credere che tutte queste persone vogliano la guerra”.

Ha affermato il Professore della Luiss. ” Ci sono migliaia di mamme, bambini e genitori che non vogliono la guerra” ha aggiunto.

Sarebbe da far notare che anche chi difende la propria nazione sotto le bombe ne avrebbe fattto volentieri a meno, ma ovviamente il Professore ci risponderebbe che non è questo il punto.

La risposta della conduttrice ucraina

Infatti è un altro. Ospite in studio, la conduttrice televisiva ucraina Anastasia Kuzmina ha replicato sferzante” Sono proprio curiosa di sapere come fa il professore a parlare con queste donne, perché le mie amiche non riescono a sentire i loro genitori a Mariupol dal 2 marzo..”.

Nuova controversa frase di Orsini sul fascismo

Tuttavia, l’affermazione di Orsini che ha scatenato i social è stata un’altra.

“L’Italia, fino al 1945, non è mai stata una vera democrazia liberale. Col fascismo, una dittatura, mio nonno ha avuto comunque un’infanzia felice “. Poco importa se il Professore ha poi precisato di essere “un antifascista radicale”. Battute e meme si sono sprecati sui social. Sarebbe tutto molto divertente se nel frattempo in Ucraina non ci fossero migliaia di persone nascoste come topi sotto i bunker.