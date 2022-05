Orsini “ultima goccia” e Cartabianca potrebbe chiudere

Le numerose polemiche sollevate da Alessandro Orsini sarebbero solo una specie di “ultima goccia” e Cartabianca della Berlinguer potrebbe chiudere

Le tesi quanto meno ardite di Alessandro Orsini sarebbero state una sorta di “ultima goccia” e Cartabianca potrebbe chiudere, almeno secondo le indiscrezioni pubblicate in queste ore da Dagospia e tutte da verificare. Il sunto è che le indicazioni dell’Ad della Rai Carlo Fuertes sulla televisione di stato potrebbero escludere il contestato programma condotto da Bianca Berlinguer, anche a contare che in questi giorni addirittura il Copasir lo deve audire in ordine ad una contestata opera di “censura” dei giornalisti russi che potrebbero essere “spie”.

Orsini e non solo, Cartabianca potrebbe chiudere

Se a questo poi, secondo Dagospia, si aggiunge il fatto che il premier Mario Draghi avrebbe deciso di prendere il timone della tv di stato in quanto a parametri, il programma finirebbe dritto dritto nelle nuove “liste di proscrizione”. Il dato empirico e non deduttivo è che Carlo Fuortes ha elencato una serie di “indicazioni relative alla Tv di Stato prossima ventura”.

Banditi duelli, risse tv e posizioni estreme

Al centro dell’argomentare risse tv, teatrini, uscite poco eleganti e caciarone, posizioni eterodosse estreme e chi più ne ha più ne metta.

E secondo Dagospia, anche a contare gli ultimi episodi con l’ex docente Luiss Alessandro Orsini a fare da mattatore sulla guerra della Russia all’Ucraina, in questo setaccio Cartabianca ci andrebbe a cadere naturalmente, tanto da non riaprire il suo salotto per la prossima stagione.