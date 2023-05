L'orso entra nella pasticceria e mangia i cupcakes, paura in Connecticut

Si tratta di una rapina decisamente inusuale quella avvenuta in una pasticceria del Connecticut (Stati Uniti): un orso nero ha infatti fiutato l’odorino invitante dei cupcakes pronti per essere spediti, e ha pensato bene di farsi uno spuntino a sbafo dei proprietari. Dopo essersi nutrito, nonostante le urla dei dipendenti, l’orso è scappato via spaventato dal suono di un clacson.

L’orso con la passione per i dolci: mangia 60 cupcakes e poi scappa

Non è strano avvistare degli orsi in Connecticut, solo nel 2022 67 esemplari (su 1200) sono stati visti entrare nelle case. Cosa ben più inusuale invece è vederli in pasticceria. Questo invece è quanto successo da “Taste“, presso la città di Avon.

I dipendenti del negozio stavano caricando un furgoncino per andare a consegnare dei cupcakes, quando si è presentato a loro un orso affamato. Tra lo stupore e lo spavento di chi ha assistito alla scena, l’animale si è mangiato 60 dei famosi dolcetti americani, ignorando le urla di chi tentava di scacciarlo.

Per fortuna l’animale dopo essersi saziato è andato via senza che nessuna persona rimanesse ferita. Sebbene questo tipo di eventi non siano particolarmente rari nello stato americano, a colpire particolarmente è stato l’atteggiamento dell’orso, per nulla spaventato dagli esseri umani finché non ha compiuto la sua missione.