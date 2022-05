Orso sente l’odore del pesce e si avvicina a una ragazza per azzannarla

Sente l'odore del pesce e parte alla carica: un orso ha azzannato e ferito una ragazza nel parco di Grozny, in Russia.

Tragedia sfiorata in Russia, nel parco di Grozny, dove un orso ha aggredito una ragazza dopo aver fiutato l’odore del pesce.

Orso aggredisce una ragazza in un parco in Russia

Un esemplare di orso bruno era insieme al suo proprietario per invogliare i turisti del parco di Grozny, in Russia, a scattare qualche foto.

Ma qualcosa è andata nel verso storto.

Una delle tante turiste che affollavano la zona di questi tempi con la bella stagione, si era fermata per qualche minuto su una panchina per mangiare una insalata al salmone. In quell’istante, l’animale si trovava abbastanza vicino per fiutarne l’aroma. A quel punto, una volta sentito l’odore del pesce, l’orso ha caricato la giovane ragazza e l’ha azzannata nella zona del viso.

La dinamica dell’attacco e i soccorsi

La donna russa si è vista addosso la bestia che con fare famelico l’ha azzannata. L’orso si è concentrato sul mento. Fortunatamente, in pochi secondi sono arrivati alcuni uomini della sicurezza che hanno provato a staccare l’orso dal viso della povera ragazza, anche se con scarsi risultati.

Dopo lo shock iniziale, la ragazza si è resa conto della ferita che le ha procurato l’animale: «C’era molto sangue, pensavo avesse addentato un pezzo della mia carne» – ha affermato.

La vittima è stata trasportata subito in ospedale e lì ha ricevuto le iniezioni contro la rabbia e il tetano. Per fortuna non ha riportato danni permanenti.

Inoltre, è stata sporta denuncia contro l’uomo che avrebbe dovuto sorvegliare il cucciolo d’orso.