Orzinuovi (Brescia), ordigno disinnescato dopo l'allarme bomba

A Orzinuovi, comune del bresciano, tutto si è risolto per il meglio dopo che, nel primo pomeriggio di giovedì 30 marzo un giovane preso in carico dal Centro psico-sociale (Cps), ha lanciato un allarme bomba. Immediato l’intervento dei militari dell’Arma che hanno trasferito il paziente in caserma. L’area circostante è stata fatta evacuare, mentre l’ordigno in possesso del ragazzo è stato opportunamente disinnescato.

Orzinuovi, paziente psichiatrico lancia allarme bomba: immediato l’intervento delle forze dell’ordine

Stando a quanto riporta la testata locale “BresciaOggi” il giovane, dopo essersi presentato al centro, avrebbe detto alla sua psichiatra di avere con sè una bomba fabbricata da lui. L’intento, in particolare, sarebbe stato quello di far esplodere il campo di calcio – racconta – non gli veniva permesso di giocare quando era ancora un bambino. Le parole non sono state ignorate e nel giro poco i Carabinieri si sono attivati affinché l’ordigno divenisse innocuo nel più breve possibile.

Evacuata la zona

Nel frattempo sono giunti sul posto l’aliquota di primo intervento dei Carabinieri di Brescia, così come la Croce Verde e i vigili del fuoco. La bomba è stata infine disinnescata grazie agli artificieri, una volta messa in sicurezza l’area.