Oscar 2022, la Polizia era pronta ad arrestare Will Smith: parla Will Parker, organizzatore dell'evento.

Dopo lo schiaffo a Chris Rock alla notte degli Oscar 2022, Will Smith ha rischiato di essere arrestato. Secondo un’indiscrezione, la Polizia era in teatro, pronta ad intervenire laddove il conduttore avesse deciso di denunciare l’attore.

Will Smith, ammesso che lo schiaffo dato a Chris Rock agli Oscar 2022 sia vero, ha rischiato grosso. Stando a quanto riferito da Will Parker, organizzatore della manifestazione, la Polizia era pronta ad arrestarlo laddove il conduttore avesse deciso di denunciarlo. L’uomo, ascoltato dalla Abc, ha raccontato un po’ come si è svolta la serata. Dopo il ceffone di Will, Chris è stato raggiunto in camerino dalle forze dell’ordine: “Siamo pronti a prenderlo in questo momento.

Puoi sporgere denuncia. Possiamo arrestarlo“. Questo è quanto la Polizia avrebbe proposto a Rock davanti a Parker.

Will Smith “salvo” grazie a Chris Rock

Davanti alla proposta di arresto della Polizia, Chris avrebbe rifiutato. E’ per questo che Will Smith non è stato portato in gattabuia. Non solo, poco dopo è stato chiamato sul palco per ritirare il premio come Miglior attore. “La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile.

Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza“, ha dichiarato Smith all’indomani dello schiaffo.

Will Smith ha rifiutato di lasciare gli Oscar 2022

Se quanto raccontato da Will Parker dovesse corrispondere a verità, Rock ha salvato Smith dall’arresto. L’organizzatore degli Oscar 2022 ha raccontato un altro dettaglio interessante: dopo lo schiaffo a Chris, l’attore sarebbe stato invitato a lasciare l’evento, ma avrebbe rifiutato.

Nel frattempo, gli Academy stanno valutando il comportamento di Will per capire se sia il caso di ritirargli l’ambita statuetta.