Oscar 2023, tutti i premi: Everything everywhere all at once trionfa

La notte degli Oscar 2023 è andata in scena. Il film Everything Everywhere All at Once ha trionfato, portando a casa sette statuine. Grande delusione, invece, per Steven Spielberg, che è tornato a casa con un pugno di mosche in mano.

La 95esima edizione degli Oscar, condotta per il terzo anno consecutivo da Jimmy Kimmel, è andata in scena. Il grande protagonista della serata è stato il film Everything Everywhere All at Once, che ha portato a casa sette statuine. Tra i premi ricevuti ha avuto: miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Grande soddisfazione anche per Guillermo Del Toro, che ha ottenuto il premio di miglior film d’animazione con il suo Pinocchio.

Oscar 2023: le delusioni

Gli Oscar 2023 sono stati una grande delusione per Steven Spielberg, che con il suo film The Fabelmans non ha ottenuto neanche un premio. Grande amarezza anche per Angela Bassett, che si è vista scippare la statuina come miglior attrice non protagonista da Jamie Lee Curtis. Anche l’Italia, rappresentata da Aldo Signoretti, candidato per il miglior trucco e acconciatura, non ha ottenuto alcun premio.

Oscar 2023: tutti i premi

Di seguito, tutti i premi degli Oscar 2023: