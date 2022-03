Oscar alla carriera: Liv Ullman, Samuel L. Jackson, Glover e May

Roma, 26 mar. (askanews) – Samuel L. Jackson, Danny Glover, Liv Ullman e Elaine May ricevono l’Oscar alla carriera in una pre-cerimonia a Hollywood. Questi premi come altri considerati minori sono stati anticipati quest’anno per rendere più breve la cerimonia principale che si terrà domenica 27 marzo.Danny Glover ha anche ricevuto il premio umanitario Jean Hersholt per il suo attivismo politico. A guidare la cerimonia il celeberrimo Denzel Washington, mentre Bill Murray ha presentato l’attrice e regista Elaine May (autrice nel 1971 di “A New Leaf” con Walther Matthau, malamente tradotto con “E’ ricca la sposo e l’ammazzo”).

“Samuel L. Jackson ha 152 film all’attivo, 27 miliardi al box office, 27 miliardi, più di qualunque altro attore” ha detto Denzel Washington introducendo Jackson.

“Quando mi hanno telefonato l’anno scorso non me l’aspettavo ma vi garantisco che questo premio lo terrò caro Per quanto abbia immaginato e ripetuto questo discorso, dicendomi ‘sarà facilissimo’, beh non lo è” ha detto Samuel L. Jackson.

“Mi avevano detto che mi avrebbe presentato Zelensky stanotte ma per fortuna c’è Bill” ha detto May.

“Sono fiero di far parte di questo spazio, di questo posto. Grazie, grazie, grazie” ha detto Danny Glover