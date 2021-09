Oscar De La Hoya è finito in ospedale a causa del Covid, nonostante fosse vaccinato. Il ritorno sul ring è stato ufficialmente rimandato.

Oscar De La Hoya è finito in ospedale a causa del Covid, nonostante fosse vaccinato. Il ritorno sul ring è stato ufficialmente rimandato. L’uomo, di 48 anni, ha dato l’annuncio a tutti i suoi fan, spiegando quali sono le sue condizioni di salute.

Oscar De La Hoya in ospedale per Covid: era vaccinato

Oscar De La Hoya la prossima settimana avrebbe dovuto tornare sul ring dopo 13 anni. Purtroppo il pugile è stato ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus. L’uomo di 48 anni, statunitense di origini messicane, ha annunciato a tutti i suoi fan di aver contratto il Covid, nonostante sia vaccinato. Ha spiegato con una serie di tweet quello che gli è accaduto e quali sono le sue condizioni di salute. Ha postato un video direttamente dal letto d’ospedale a Los Angeles, spiegando di essere risultato positivo al Coronavirus, nonostante abbia completato il ciclo vaccinale e sia sempre stato molto attento, prendendosi cura di se stesso.

Oscar De La Hoya in ospedale per Covid: il suo annuncio

Oscar De La Hoya ha voluto dare lui stesso l’annuncio di aver contratto il Covid. Doveva salire sul ring dopo 13 anni, ma questo grande ritorno è stato ufficialmente rimandato. “Volevo che voi sapeste direttamente da me che, nonostante sia completamente vaccinato, ho contratto il Covid e non sarò in grado di combattere il prossimo fine settimana” ha scritto il campione di boxe. Difficile riuscire a capire come si sia contagiato, visto che lui stesso ha dichiarato di essere sempre molto attento e di essersi vaccinato proprio per essere protetto.

“La preparazione per questo ritorno è stato tutto per me negli ultimi mesi e voglio ringraziare tutti per il loro enorme supporto” ha aggiunto il De La Hoya.

Oscar De La Hoya ricoverato per Covid: ritorno sul ring rimandato

Oscar De La Hoya ha spiegato che non riusciva a respirare bene e che ha provato molto dolore. “Questo mi ha davvero preso a calci in c..o” ha dichiarato in un video.

La medaglia d’oro olimpica, conosciuto anche come “The Golden Boy“, avrebbe dovuto affrontare l’ex campione Ufc Victor Belfort allo Staples Center di Los Angeles il prossimo 11 settembre. Il Triller Fight Club, che sta organizzando l’evento, sta prendendo in considerazione di sostituire De La Hoya con l’ex campione di pesi massimi Evander Holyfield, di 58 anni.