Oscar, Mollicone: Io Capitano? Esser lì è già premio a cinema italiano

Roma, 11 mar. (askanews) – “Pensiamo sia un bel film, anche un approccio, un punto di vista originale sul problema dell’immigrazione, perché fa vedere cosa c’è prima dell’arrivo, senza troppa retorica. Purtroppo la legge degli Oscar è implacabile e concorrono tanti criteri per la votazione, per il premio, però già essere arrivati a quel punto è stato un premio per il cinema italiano”: così Federico Mollicone, deputato di Fdi e presidente della Commissione Cultura della Camera, a margine della presentazione di Roma Film Music Festival, presso il Forum Theatre a Roma.

“Rammarico, ma soddisfazione perché un film italiano è arrivato fino a lì, anche prodotto da Rai Cinema, da fondi pubblici”, ha aggiunto.