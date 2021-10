Oscar parchi divertimento, nomination e premi per Acquajoss e Zoomarine

Roma, 18 ott. (Labitalia) – Acquajoss e Zoomarine protagonisti anche quest’anno ai Parksmania awards 2021, gli oscar italiani dei parchi divertimento. Dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia e con le dovute restrizioni adottate in osservanza delle disposizioni ministeriali, si è svolta lo scorso weekend la cerimonia di premiazione della ventesima edizione dei Parksmania awards.

Oltre 150 i partecipanti ai seminari e 350 gli spettatori allo show di premiazione di questo prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement. Un premio riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più importanti del settore e che vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei migliori Parchi italiani ed europei e aziende leader di mercato operanti nel campo del divertimento.

Acquajoss, il parco acquatico di Conselice, in provincia di Ravenna, ha ottenuto il Premio speciale della giuria per la nuova attrazione inaugurata quest’estate, il Maxi Boomerang: 18 metri di altezza, 100 di lunghezza e una velocità di punta pari a 70 km/h sono le principali statistiche del grande scivolo che rappresenta la prima, nuova, attrazione realizzata a partire dal 1991, anno di inaugurazione del Parco.

Il museo del Selfie di Zoomarine, primo in Italia del suo genere, arriva invece in nomination.

Soddisfatto Renato Lenzi, direttore operativo di The Dolphin Company, la multinazionale messicana proprietaria dei due parchi premiati:"La pandemia e la grave crisi sanitaria ed economica non hanno fermato il nostro impegno. Abbiamo continuato a credere nelle potenzialità dei nostri Parchi, investendo in sicurezza e presentando al nostro pubblico nuove attrazioni. E la risposta non è tardata ad arrivare. Ci avviamo alla conclusione di una stagione che ha comunque segnato una voglia di ripartenza e di positività.

Abbiamo già i motori accesi per il prossimo anno, con tante idee in cantiere".

Lenzi è stato, inoltre, tra i protagonisti di un seminario molto seguito su nuovi media e comunicazione, con particolare focus su strategie e azioni di resilienza per organizzare la ripartenza post Covid. La cerimonia di premiazione è stata accompagnata da diversi momenti di spettacolo a cura del cast artistico di Movieland park. Lo show è stato preceduto da eventi riservati alla dirigenza dei parchi divertimento italiani, con tavoli tecnici in cui sono stati affrontati diversi argomenti. Un appuntamento ricchissimo per gli oltre 150 partecipanti, che in questo modo hanno potuto incontrarsi, confrontarsi e discutere delle problematiche insite nella sempre più difficile gestione delle strutture del divertimento.

Oltre 50 i parchi di divertimento italiani e stranieri – questi ultimi provenienti da Germania, Spagna, Francia e Belgio – che hanno partecipato a questa edizione dei Parksmania awards, che si è confermata, dopo i già eccezionali risultati delle precedenti, come un grande successo in termini di partecipazione durante le due giornate in programma. I Parksmania award sono gli oscar dei parchi divertimento, il riconoscimento che dal 2000 la testata giornalistica Parksmania.it rilascia ai parchi che si sono distinti nel rispettivo settore nel panorama italiano ed europeo. Fra le categorie premiate figurano, tra le altre, il parco dell’anno, il migliore personale, la migliore nuova attrazione, il miglior staff.

Un premio che ha assunto negli anni sempre maggior importanza e prestigio e che costituisce, per i parchi, un’indicazione importante dell’opinione e del riscontro del pubblico. Le motivazioni dei premi assegnati sono il frutto di un attento lavoro d’indagine, monitoraggio e verifica diretta sul campo da parte dei membri della Commissione.

Parksmania.it è la prima testata giornalistica online in lingua italiana per dimensione e numero di visitatori dedicata ai parchi di divertimento. Nato nel 1997, Parksmania.it si è subito contraddistinto per l’elevata qualità dei contenuti e per la completezza delle informazioni fornite.

La redazione di Parksmania.it è formata da professionisti e consulenti con specifiche competenze nel settore dei parchi di divertimento e il sito oggi ospita oltre 600 schede informative dedicate ai parchi di divertimento di tutto il mondo, il più grande database on-line gratuitamente consultabile, con foto, recensioni, commenti, news, approfondimenti.