Oscar Pistorius libero a gennaio, ha ottenuto la condizionale: uccise la fidanzata nel 2013

Oscar Pistorius, l’ex campione paralimpico che il 14 febbraio 2013 uccise la fidanzata Reeva Steenkamp nella sua casa di Pretoria in Sudafrica, tornerà a essere libero a partire dal prossimo 5 gennaio. È stato riportato da Sky Sports.

Pistorius, nel corso degli anni, ha sempre affermato di aver aperto il fuoco attraverso la porta del bagno dopo aver scambiato la fidanzata, una modella di 29 anni, per un intruso. Secondo l’accusa, invece, l’ex campione paralimpico che ha recentemente compiuto 37 anni avrebbe premeditato l’omicidio e avrebbe sparato alla giovane donna al culmine di un litigio.

In un primo momento, Pistorius non venne considerato colpevole di omicidio. Successivamente, però, è stato condannato a scontare cinque anni di carcere per omicidio colposo nel 2014. Allo scadere dei cinque anni di reclusione, sarebbe stato posto agli arresti domiciliari.

A solo un anno dalla condanna, tuttavia, la sentenza venne annullata quando la corte Suprema d’Appello del Sud Africa lo dichiarò colpevole di omicidio. Il nuovo verdetto prevedeva sei anni di carcere che, in un secondo momento, sono stati aumentati a 13 anni e cinque mesi. L’estensione della pena è stata decisa in quanto la sentenza iniziale è stata ritenuta “incredibilmente troppo indulgente” in fase di appello, nel 2016.

La nota del DCS

Il caso Pistorius è stato nuovamente esaminato dalla commissione per la libertà vigilata nella giornata di venerdì 24 novembre. Già a marzo, l’ex campione paralimpico aveva chiesto la libertà vigilata ma la richiesta gli era stata negata. La decisione di concedergli una seconda udienza è stata presa dopo che l’avvocato del 37enne ha portato il caso davanti alla Corte Costituzionale per errori commessi dalla corte stessa nel calcolare quando il suo assistito avrebbe potuto beneficiare della libertà condizionale.

In un primo momento, infatti, all’ex atleta era stato riferito che sarebbe stato idoneo a richiedere la libertà condizionale nell’agosto 2024 ma, in realtà, era idoneo già a marzo.

“Il Dipartimento dei Servizi Correzionali (DCS) conferma la libertà condizionata per Oscar Leonard Carl Pistorius, a partire dal 5 gennaio 2024”. È quanto annunciato da un portavoce del DCS. Il Dipartimento dei servizi penitenziari ha anche precisato che Pistorius sarà in libertà fino a quando non avrà finito di scontare la sua pena.