Oscar Pistorius ottiene la libertà vigilata, presto fuori dal carcere

Milano, 24 nov. (askanews) – Oscar Pistorius sarà presto fuori dal carcere. L’ex campione paralimpico sudafricano, detenuto da dieci anni per aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp, sarà scarcerato il prossimo 4 gennaio del 2024. Il Dipartimento dei servizi penitenziari ha spiegato che all’ex campione sarà concessa la libertà vigilata fino a quando non avrà finito di scontare la pena.

June Steenkamp, la madre di Reeva, ha fatto sapere tramite il suo portavoce Rob Mathews, tutte le sue perplessità per la decisione dei giudici. “Non sono convinto che Oscar sia stato riabilitato. La riabilitazione richiede che qualcuno si impegni onestamente con tutta la verità del suo crimine e delle conseguenze che ne derivano. Nessuno può affermare di provare rimorso se non è in grado di impegnarsi pienamente con la verità. Se qualcuno non mostra rimorso, non può essere considerato riabilitato”

Il 14 febbraio del 2013 il velocista, ribattezzato “Blade Runner” per le due protesi in carbonio alle gambe, uccise la sua ragazza, la modella Reeva Steenkamp, sparandole quattro colpi attraverso la porta del bagno della sua abitazione di Pretoria. I pm lo hanno accusato di aver deliberatamente ucciso la giovane in un impeto di gelosia. L’ex atleta 36enne che ha subito l’amputazione di entrambe le gambe sotto le ginocchia ha sempre negato, sostenendo di averla scambiata per un ladro. Il processo ha invece stabilito che Pistorius sparò dopo una discussione e quindi si è trattato di un omicidio volontario. E’ stato condannato in appello a 13 anni di carcere. In Sud Africa, chi viene condannato per reati gravi, ha diritto alla libertà condizionale dopo aver scontato almeno la metà della pena.