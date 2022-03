Oscar, Sorrentino: felicissimo, la cinquina è già una vittoria

Roma, 28 mar. (askanews) – “Un po’ di delusione? A me interessa solo fare bei film, io inseguo le belle storie, ora riposerò, non mi sto occupando del prossimo progetto dopo questi sei, sette mesi di campagna per l’Oscar ma sono molto contento di essere arrivato nella cinquina; il mio era un piccolo film che doveva restare tale e ha fatto più di quello che si poteva immaginare, quindi sono felicissimo”.

Così Paolo Sorrentino commentando da Los Angeles, a poche ore dalla cerimonia degli Oscar dove era candidato con “È stata la mano di Dio” come miglior film straniero, la mancata statuetta.

“Qui tutti sono felici e vivono la cinquina come una vittoria, per me è comunque meraviglioso essere arrivato qui” ha aggiunto.

“Avevo capito da qualche mese che non c’erano speranze per il film – ha detto ancora – conosco la procedura di entusiasmo che si crea intorno al film che vincerà, l’avevo vista intorno a ‘Drive my car’ e l’avevo vissuta con ‘La grande bellezza’, comunque va benissimo così”.