Oscar, Sorrentino: forse non era il momento ideale con la guerra

Roma, 29 mar. (askanews) – “Non era proprio il momento ideale per andare agli Oscar, poi uno sta in gioco e gioca….. Certo qui si sente di meno la guerra, la percezione è anche legata alle distanze credo e io da europeo la sento molto; ma c’è una guerra e per me è un po’ imbarazzante andare a una cosa giocosa, la vita va così, ma insomma…”.

Lo ha detto Paolo Sorrentino da Los Angeles a poche ora dalla cerimonia degli Oscar parlando della guerra in Ucraina.

“Siamo qui ma pensiamo ad altre cose e mi sembrava doveroso come hanno fatto altri ricordare l’Ucraina indossando la coccarda alla cerimonia”.