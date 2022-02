Oscar, Sorrentino nella cinquina per miglior film internazionale

Roma, 8 feb. (askanews) – “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino entra nella cinquina per il miglior film internazionale alle nomination per i premi Oscar 2022.

Le candidature delle categorie, 23 in totale, sono state annunciate nel corso di una diretta streaming sul sito internet e le pagine social dell’Academy. A presentarle i due attori Leslie Jordan (alias il ricco omosessuale nella serie tv “Will e Grace”) e Tracee Ellis Ross (figlia di Diana Ross e star della serie tv “Black-ish”).

Nella categoria migliori costumi un altro italiano in lizza, Massimo Cantini Parrini per le creazioni in Cyrano. E ancora Italia con la nomination di “Luca”, del regista Luca Casarosa, nella cinquina per il miglior film d’animazione.

Tra i film che hanno ricevuto più nomination per l’edizione numero 94 dei premi dell’Academy, la cui cerimonia di premiazione è in programma il 27 marzo a Los Angeles, ci sono “Il potere del cane” di Jane Campion, “Belfast” di Kenneth Branagh, “West Side Story” di Steven Spielberg e “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson.

E anche “Drive my car” del giapponese Ryusuke Hamaguchi ha ricevuto ben quattro nomination (miglior film, miglior regista, sceneggiatura originale, miglior film straniero).