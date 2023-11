Osce: segretaria generale, 'evitata per un pelo l'insolvenza'

Skopje, 30 nov. (Adnkronos/Dpa) - L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) è alle prese con una grave mancanza di fondi. Lo ha detto la segretaria generale Helga Schmid durante l'incontro annuale dell'organizzazione a Skopje, aggiungendo che "qu...

Skopje, 30 nov. (Adnkronos/Dpa) – L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) è alle prese con una grave mancanza di fondi. Lo ha detto la segretaria generale Helga Schmid durante l'incontro annuale dell'organizzazione a Skopje, aggiungendo che "questo non è il modo di gestire un'organizzazione". "Stiamo perdendo personale in tutta l'organizzazione, persone che vogliono sostenere il lavoro dell'Osce ma semplicemente non possono permetterselo", ha affermato la diplomatica tedesca, alludendo agli effetti dei veti russi che bloccano le decisioni cruciali sul bilancio, spiegando che quest'anno l'Osce ha evitato l'insolvenza solo grazie alle donazioni dei suoi Stati membri.

"Di conseguenza, il livello delle risorse con cui operiamo è diventato veramente insostenibile. Quest'anno, per compensare l'inflazione e altre spese in aumento, abbiamo dovuto creare un fondo speciale per integrare i nostri costi operativi principali. Sono veramente grata agli Stati partecipanti che hanno contribuito a questo fondo, che è l'unico modo per evitare l'insolvenza nel 2023", ha detto ancora la segretaria generale senza chiamare in causa direttamente la Russia.

L'organizzazione conta 57 membri, tra cui Ucraina e Russia. Il gruppo è in crisi da quando la Russia ha lanciato l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Dopo l'attacco russo, la capacità d'azione dell'Osce è stata bloccata dal potere di veto di Mosca. In generale, le decisioni dell’Osce richiedono il consenso unanime di tutti i suoi membri.