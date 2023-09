Osimhen, il ministro dello sport nigeriano prende posizione dopo il video del Napoli: "Non ci siano discriminazioni"

Non smette di far discutere il caso Osimhen. Ad intervenire anche il ministro dello sport nigeriano.

Continua a far discutere il caso legato al giocatore del Napoli Victor Osimhen ed esploso dopo la pubblicazione di un video su TikTok (poi rimosso) da parte del Napoli, sui propri canali ufficiali. Ad intervenire sulla questione si è unito anche il ministro dello Sport della Nigeria John Owan Enoh che ha espresso parole particolarmente dure sulla questione. Nelle scorse ore la stessa società partenopea aveva scritto un comunicato nel quale aveva chiarito la sua posizione.

Osimhen, sul caso è intervenuto il ministro dello sport nigeriano

Il ministro dello sport nigeriano, attraverso una nota ha fatto sapere che andrà avanti per comprendere nel dettaglio cosa sia successo: “Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l’ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l’Italia. Ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera”.

Il Napoli: “Non abbiamo mai voluto offendere Osimhen”

Il Napoli, in merito al video pubblicato su TikTok ha sostenuto di non aver voluto in alcun modo offendere Osimhen, tanto da considerarlo “patrimonio tecnico della società”. Ha poi evidenziato: , “Il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante”.