Oslo, uomo accoltella passanti in centro: ucciso dalla Polizia

Un uomo armato di coltello ha accoltellato diversi passanti a Oslo ed è stato ucciso dalla Polizia norvegese: si indaga sull'accaduto.

Paura in centro a Oslo, dove un uomo ha accoltellato alcuni passanti prima di essere ucciso dalla Polizia all’interno di un edificio. Le autorità hanno riferito ai media che sono stati colpiti almeno tre cittadini tra cui un poliziotto, ma fortunatamente non sono in condizioni gravi.

Uomo accoltella passanti a Oslo

I fatti si sono verificati nella mattinata di mercoledì 9 novembre nel quartiere di Bislett, a nord della città. I media locali hanno pubblicato alcuni filmati del presunto aggressore, che circolava a petto nudo e con in mano un coltello.

Una volta scattato l’allarme, la Polizia è intervenuta per fermarlo. In un primo momento avrebbe anche tentato di investirlo mentre stava accoltellando una persona ma l’auto degli agenti è finita contro un muro.

In questo frangente l’uomo ha aggredito i poliziotti ferendone uno.

Uomo accoltella passanti a Oslo: ucciso dalla Polizia

I colleghi hanno dunque esploso diversi colpi contro di lui ferendolo gravemente. Gli operatori sanitari giunti sul posto lo hanno portato d’urgenza in ospedale dove è morto poco dopo l’arrivo. Il bilancio dell’accoltellamento è dunque di tre feriti (tra cui il poliziotto) e un morto (l’aggressore).