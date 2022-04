L'emergenza medici ha colpito l'ospedale Cardarelli. Il nosocomio napoletano sperava nella riapertura del San Giovanni Bosco.

L’ospedale Cardarelli di Napoli si trova nel bel mezzo di una profonda emergenza medica. Il numero dei ricoverati e delle persone che giungono in pronto soccorso continua a salire, ma il personale manca e, in alcuni casi, dei pazienti non possono essere accettati.

Emergenza medici all’ospedale Cardarelli di Napoli

Ovviamente, i pazienti che non possono essere accettati sono dal codice verde in giù. Si apprende dal quotidiano la Repubblica, che un’infermiera, nel cuore della notte, ha scritto su un biglietto: “Guardate, sono tutti codici gialli. Ci vorranno ore prima di arrivare a vostro padre. Ora in pronto soccorso ci sono appena tre medici. Hanno il vostro telefonino, se ci sono novità vi chiameranno“.

Una tortura non solo per i pazienti e per i familiari, ma anche per quei pochi operatori sanitari costretti a farsi letteralmente in quattro per riuscire a prestare la giusta attenzione a tutti.

30 medici per oltre 200 pazienti

Il picco massimo di ricoveri si è raggiunto nella giornata di martedì 5 aprile 2022, quando, come affermato dalla direzione del Cardarelli, “sono stati registrati 155 accessi al pronto soccorso e contemporaneamente in 100 erano ricoverati in osservazione breve intensiva“.

I medici erano solo 30, mentre gli infermieri 60. In quella giornata, l’ospedale partenopeo non ha potuto più accettare pazienti, come già accennato prima, dal codice verde in giù. Questa situazione si è creata perchè il pronto soccorso di due ospedali importanti di Napoli come il San Giovanni Bosco e il Loreto Mare è stato chiuso. Con la fine dello stato d’emergenza, almeno il San Giovanni Bosco, avrebbe dovuto riaprire in quanto non è più Covid hospital.

Peccato però, che la riapertura del pronto soccorso sia slittata al 2 maggio 2022.