Per quasi 30 anni l’ospedale dell’Università di Osaka ha utilizzato l’acqua del bagno come acqua potabile. Tutto è iniziato nel 1993, quando la struttura sanitaria è stata aperta.

Ospedale del Giappone usa l’acqua del bagno come acqua potabile per quasi 30 anni

L’ospedale dell’Università di Osaka, a Suita, in Giappone, ha usato accidentalmente l’acqua del bagno come acqua potabile per quasi 30 anni. L’incredibile errore è stato scoperto il mese scorso, quando è emerso che alcuni tubi dell’acqua del rubinetto erano collegati alla toilette. A riportare la notizia il giornale locale Yomiuri Shimbun, citato dal Daily Mail. Dopo alcuni controlli hanno scoperto che 120 rubinetti erano difettosi ed è stato scoperto un problema risalente all’apertura della struttura sanitaria, nel 1993.

Sia il personale medico che i pazienti hanno usato l’acqua del bagno per lavarsi le mani, bere e fare gargarismi.

Ospedale del Giappone usa l’acqua del bagno come acqua potabile: l’errore non era mai stato segnalato

Prima d’ora questo errore non era mai stato segnalato o notato. La direzione dell’ospedale ha iniziato la costruzione di un nuovo impianto del trattamento delle acque e tutto è venuto fuori.

L’università ha assicurato che è stata aperta un’indagine. Anche se la qualità dell’acqua è ancora in fase di controllo, non è stato confermato alcun rischio per la salute. Dall’aprile del 2014 sono stati effettuati test sul colore, sul sapore e sull’odore dell’acqua una volta a settimana, ma non sono emerse problematiche né pericoli per la salute delle persone.

Ospedale del Giappone usa l’acqua del bagno come acqua potabile: “Molta ansia e preoccupazione”

Un portavoce del dipartimento di salute pubblica ha commentato questa notizia, sottolineando di essere davvero “molto dispiaciuto“. “Gli ospedali universitari forniscono servizi medici avanzati, ma questo episodio ha scatenato molta ansia e preoccupazione tra la popolazione” ha dichiarato. La notizia ha scatenato la preoccupazione delle persone.