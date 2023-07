Una coppia di sposi ha letteralmente salvato la vita a un ospite presente al ricevimento di nozze che dopo un malore è andato in arresto cardiaco: fondamentale il lavoro di squadra con i colleghi

Ospite di nozze in arresto cardiaco

Le nozze, il ricevimento , certamente tra i ricordi più importanti di una coppia di sposini di Modena, quello più importante sarà in realtà quello di aver salvato una vita umana.

Verso la fine del ricevimento seguito alle nozze infatti, tra gli ospiti presenti, uno ha accusato un malore. Alla festa erano presenti anche i volontari dell’associazione locale, impegnati a cuocere le tradizionali crescentine, una specialità tipica del territorio. E di questo gruppo fa parte il 69enne che ha cominciato a stare molto male. Per fortuna, la sposa è una dottoressa specializzanda in anestesia ( e già medico di emergenza 118), lo sposo infermiere del 118. Non solo. Tra gli invitati erano presenti numerosi medici e infermieri colleghi e amici degli sposi, che in breve tempo sono riusciti a organizzare un soccorso coordinato all’uomo in arresto cardiaco.

Il fatto è avvenuto domenica scorsa a Montorso di Pavullo, sull’Appennino modenese. Come ha spiegato al Corriere la sposa, Sara Pattarozzi: “Facciamo questo lavoro e ci è sembrato normale intervenire. Una signora ci ha avvertiti che l’uomo non stava bene così l’ho fatto sdraiare e in mia presenza si è verificato l’arresto cardiaco”.

Il lavoro di squadra

Fondamentale, oltre alla prontezza di spirito degli sposi ancora in abiti nuziali, il coordinamento con i colleghi e la presenza sul luogo di un defibrillatore: “Io mi sono occupata delle vie aeree, mio marito dei farmaci e dell’accesso venoso. Parallelamente due medici del 118 di Pavullo e Modena sono accorsi, uno ha praticato il massaggio cardiaco e l’altro ha portato la borsa medica che aveva in macchina che ha permesso di prestare i primi soccorsi, aiutato da altri infermieri e autisti del 118. Una collega di Cesena ha effettuato un’ottima anamnesi permettendo di ricostruire le informazioni e capire che la causa dell’arresto poteva essere un infarto”.

Una vera e propria equipe che ha salvato la vita all’uomo che ora sta meglio e ha ricevuto anche la visita dei due sposi,