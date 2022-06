Ospite di Pomeriggio 5 contro la D’Urso: “Basta! Faccio casino”

Una delle ospiti di Pomeriggio Cinque ha sbottato contro la conduttrice del programma, Barbara D'Urso.

Dvora Ancona, ospite di Pomeriggio Cinque che nei giorni scorsi ha più volte sostenuto che i naufraghi dell’Isola dei Famosi sarebbero stati sottoposti a degli interventi estetici, ha sbottato contro Barbara D’Urso.

Dvora Ancona contro Barbara D’Urso

Ospite a Pomeriggio Cinque la dottoressa Dvora Ancona ha sostenuto che i naufraghi dell’Isola dei Famosi fossero stati sottoposti a degli interventi estetici durante la loro permanenza al reality show, ma la sua tesi è stata smentita dagli stessi naufraghi e a seguire lei ha sbottato su TikTok affermando:

“La pazienza di Barbara ha un limite? E la mia allora? Cosa dovrei dire? Guardate le sue espressioni mentre io spiegavo il botulino.

Ma perché non ne voleva sapere niente? Come mai crede di essere così preparata? Perché si è comportata così? Io ero lì a cercare di spiegare e invece no, mi volevano soltanto per farmi litigare”, e ancora:

“Vogliono solo farmi litigare. Vi pare una cosa normale? Oggi la tv deve essere fatta da seri professionisti. Oppure fate vedere quelli che non sono laureati. Ma se addirittura deve diventare trash un medico per fare audience a questo punto faccio casino io.

E basta, mi sono stancata di andare a far ridere perché la Barbarina ha deciso che la poverina qua sarà l’ennesima povera vittima che cadrà nelle sue mani. Perché devi stare zitta con lei, muta e non faceva altro di ripetermi di stare zitta, zitta, zitta, zitta, zitta”.

Barbara D’Urso replicherà contro lo sfogo di Dvora Ancora?