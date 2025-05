OSRAM, un secolo di eccellenza nell'illuminazione automobilistica

Milano, 8 mag. (askanews) – Un’eccellenza che illumina da un secolo le strade di tutto il mondo. OSRAM spegne le 100 candeline e festeggia il consolidamento della sua leadership nel comparto dell’illuminazione automobilistica. Dalla prima lampadina a doppio filamento BILUX degli anni ’20 fino ai LED super moderni e performanti di oggi. Una storia di qualità, tradizione e successo.

Fritz Van Staa, CFO Gruppo OSRAM, ha dichiarato: “Stiamo ottimizzando la nostra presenza produttiva e stiamo anche collaborando con i nostri fornitori per mantenere i prodotti accessibili ai nostri clienti. Oltre a questo, stiamo anche osservando le incertezze geopolitiche legate ai dazi doganali. Ma siamo molto soddisfatti di essere un’azienda globale. Abbiamo stabilimenti in tutto il mondo. E credo che, rispetto alla concorrenza, siamo anche posizionati molto meglio per affrontare queste sfide. Guardando alle opportunità future, continueremo a puntare sull’innovazione. Abbiamo molti ingegneri nella nostra azienda. Vogliamo creare innovazioni significative per i nostri clienti. Questo significa sviluppare in termini di prestazioni, qualità, ma anche mantenere prezzi accessibili.”

Tra le novità più intriganti sicuramente la famiglia NIGHT BREAKER LED, una vera e propria rivoluzione nell’aftermarket. Un’impresa da sempre ritenuta impossibile, diventata realtà grazie all’impegno di esperti, ingegneri e alla tenacia del team di sviluppo. Soluzioni per le auto di oggi, per le moto, per i mezzi pesanti ma anche e soprattutto per le auto d’epoca. Un settore frizzante e sempre più florido.

Arnaldo Agnolon, Sales Channel Manager Gruppo OSRAM, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “OSRAM da più di cento anni è leader nell’illuminazione all’interno del settore automotive. Nel corso di tutti questi anni di attività abbiamo introdotto numerose innovazioni nel settore, anche ultimamente siamo stati i primi ad introdurre una luce a LED omologata per l’uso su strada in un panorama in cui non ci sono prodotti simili omologati”.

Più visibilità, più prestazioni, un costo finale il più possibile competitivo. OSRAM ricorda e celebra la sua tradizione senza pero scordarsi delle esigenze del domani e del futuro. Un futuro da rendere luminoso e chiaro, come fa al meglio da 100 anni.