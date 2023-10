Osteopatia, Marco Carlevale: trattare anche causa del problema

Roma, 5 ott. (askanews) – Marco Carlevale, attivo da vent’anni nel campo sanitario, ha intrapreso il suo percorso come fisioterapista, per poi specializzarsi in osteopatia. Il suo lavoro è sempre stato caratterizzato dall’aspirazione ad andare oltre il trattamento dei sintomi per risalire alle cause profonde dei disturbi, in modo da permettere ai suoi pazienti di ritrovare una vera e propria armonia fisica. “Lavorando come fisioterapista, ho notato che alcuni problemi non venivano risolti completamente utilizzando l’approccio medico convenzionale, che si concentra principalmente sui sintomi. Questa insoddisfazione mi ha spinto ad esplorare l’osteopatia come modo per affrontare le radici dei problemi di salute” spiega Carlevale. Nel corso degli anni, l’osteopatia è stata spesso interpretata in modo superficiale e limitata a tecniche immediate, volte a fornire un sollievo temporaneo al paziente. Questo tipo di approccio non considera le cause sottostanti del problema e può portare a recidive a breve termine. È proprio per questa ragione che Carlevale ha sviluppato un approccio personale e costituito un team composto da nutrizionista, personal trainer e fisioterapisti osteopati, con l’obiettivo di individuare e risolvere le cause profonde dei disturbi, piuttosto che limitarsi al trattamento dei sintomi. La sua esperienza nel campo dello sport agonistico, ha permesso di creare un metodo unico, frutto dell’esperienza del lavoro sul campo con sportivi professionisti di diverse discipline. “Non ci limitiamo solo a curare il sintomo momentaneo, ma andiamo alla radice del problema – afferma Carlevale – Ad esempio, se un paziente si presenta con dolore articolare (alla spalla, al ginocchio, alla schiena ) senza una causa traumatica, apparentemente senza motivo, non ci limitiamo a trattare il dolore in sé per sé, ma ci concentriamo per capirne la causa, attraverso una diagnosi accurata e test specifici, insieme al mio team”.

I pazienti che si rivolgono al centro dell’esperto, riferiscono che molto spesso, prima di entrare in contatto con loro, avevano avvertito che il loro problema era legato ad altre cause, ma nessun medico aveva mai compreso il possibile collegamento. “I risultati che i nostri pazienti ottengono sono la testimonianza del successo dell’approccio a 360° del centro”.

Molti di loro sperimentano un sollievo significativo già dalle prime sedute e notano un miglioramento della qualità della vita. “Sono felici di aver trovato qualcuno che si prenda cura di loro e che si impegni a risolvere le cause dei loro disturbi. La fiducia che i nostri pazienti ripongono in noi è la base del nostro successo. La nostra reputazione si basa sul passaparola e sulle raccomandazioni dei nostri pazienti soddisfatti. Oggi sono arrivato alla quarta generazione di pazienti, dalla nonna di novant’anni con figlie e nipoti, che ora aspettano a loro volta dei figli” aggiunge l’esperto.

La prevenzione inoltre, gioca un ruolo cruciale nel determinare se un’attività sportiva o un esercizio fisico siano adatti a un individuo in un determinato momento, o se sia necessario prima risolvere una disfunzione per ritrovare l’equilibrio corporeo.

Il principio di base è che l’analisi accurata del corpo permette di comprendere se un tipo di sport o di allenamento sia appropriato in quel momento specifico, evitando di aggravare o creare nuove disfunzioni. L’equilibrio corporeo è, infatti, un prerequisito fondamentale per evitare fastidi, danni o problemi futuri, e pertanto viene promosso come parte integrante della pratica sportiva sicura ed efficace. Grazie all’esperienza di Carlevale nel trattare sportivi e ballerini, il team è in grado di fornire un approccio unico e specifico per ogni individuo.

“Sappiamo che ogni persona è unica e merita un approccio su misura. È per questo che ci dedichiamo a fornire il meglio per ciascuno dei nostri pazienti.”

Dall’analisi approfondita alla cura olistica, passando per la prevenzione e il trattamento personalizzato, Marco Carlevale e il suo team rappresentano un punto di riferimento nell’osteopatia di oggi. Perché il benessere non è solo l’assenza di malattia, ma l’equilibrio perfetto tra corpo e mente. E questo è il traguardo che Carlevale si impegna a raggiungere per ogni suo paziente.