Ostia, blitz antidroga dei Carabinieri: nove arresti e 16 denunce

Roma, 13 dic. (askanews) – Maxi Blitz antidroga dei Carabinieri di Ostia, che hanno eseguito nove arresti, 16 denunce e sequestrato il carico di stupefacenti per le feste di fine anno nei classici fortini dello spazio del litorale romano.

L’attività svolta dal personale dell’Arma, in un’operazione durata 48 ore, ha permesso di arrestare in flagranza di reato sei persone, di cui 4 per detenzione ai fini di spaccio e due per evasione, e rintracciarne altre tre colpiti da ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria.

Sono state inoltre denunciate in stato di libertà sedici persone per vari reati, tra cui detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, rapina impropria, furto e porto di oggetti atti ad offendere.