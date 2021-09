Ostia, drone vola sul litorale: misurerà la temperatura corporea dei bagnanti

Un fine settimana accompagnato da controlli della temperatura corporea sul litorale di Ostia: non mancano le polemiche ai tempi del Covid.

Sulla spiaggia di Ostia un drone in volo misurerà la temperatura dei bagnanti. L’idea arriva dall’Asl Roma 3 che ha reso ufficiale l’iniziativa per sabato 4 e domenica 5 settembre 2021.

Spiaggia di Ostia, drone in azione per misurare la temperatura dei bagnanti

L’iniziativa si chiama “volo di ricognizione” e promette di supportare le attività di controllo. L’evento si terrà dalle ore 11 alle ore 16 durante il primo fine settimana di settembre. Il drone sorvolerà l’area a un’altezza non inferiore ai 25 metri sul livello dell’acqua, così come a una distanza non inferiore ai 30 metri dalle persone. La rilevazione della temperatura avverrà in modalità automatica.

Spiaggia di Ostia, drone in azione per misurare la temperatura dei bagnanti: altri dettagli

La scelta ha inevitabilmente scatenato numerose reazioni e polemiche. Da un lato chi chiede come mai questa decisione a estate ormai conclusa, dall’altro la questione della privacy. Nel frattempo l’Asl di Roma 3 non ha però fornito alcun dettaglio nel caso in cui qualcuno dovesse presentare sintomi febbrili.

Spiaggia di Ostia, drone in azione per misurare la temperatura dei bagnanti: le incognite

Il sistema potrebbe però non prendere piede visto che le previsioni minacciano fenomeni di instabilità nella zona del Lazio preposta per il test del drone. Minacce di pioggia incombono sul litorale, così come in altre zone della regione.