67enne morto ad Ostia: ha avuto un malore in mare

A Ostia mancano i bagnini, ennesima tragedia sul litorale: un 67enne ha avuto un malore in mare ed è morto annegato.

Un uomo di 67 anni è morto a causa di un malore improvviso mentre faceva il bagno in mare ad Ostia. Inutili anche i tentativi di rianimarlo.

È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 luglio, verso le ore 17:00 del pomeriggio: un uomo ha perso la vita fra le onde del mare di Ostia. La vittima, un 67enne di origine polacca, si trovava con alcuni amici al mare, quando ha deciso di entrare in acqua per farsi un bagno, nonostante il mare mosso e il divieto di balneazione. Poi la tragedia: poco dopo essersi addentrato verso il largo, è stato colto da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

I suoi amici hanno subito visto il pericolo, e si sono avvicinati, riportandolo a riva dove hanno provato a rianimarlo, senza successo. All’arrivo poi dei soccorsi era già morto.

I tentativi di soccorso e il caso dei bagnini a Ostia

Allertati all’istante, sono giunti sul posto gli agenti della capitaneria di porto e quelli della Polizia. Presenti, ovviamente, anche gli operatori sanitari del 118, che hanno provato a rianimare l’uomo, invano: per la vittima non c’è stato nulla da fare, e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Questo caso ha fatto tornare l’attenzione sulla mancanza dei bagnini lungo le spiagge libere del litorale di Ostia. Le tragiche morte in mare dell’ultimo periodo e le persone che, negli ultimi giorni, hanno rischiato di annegare, hanno risollevato il problema.