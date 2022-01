Ostia, teca in memoria di Filippo Sideri vandalizzata: strappata la foto del 17enne morto per un malore

A Ostia, la teca in memoria di Filippo Sideri, il 17enne morto per un malore mentre si trovava in discoteca con gli amici, è stata vandalizzata.

La teca realizzata in memoria del 17enne Filippo Sideri, morto prematuramente per un malore mentre si trovava in discoteca con degli amici, è stata brutalmente vandalizzata. In particolare, la foto che ritraeva l’adolescente originario di Acilia è stata stracciata in senso orizzontale da soggetti ignoti.

La vicenda è stata denunciata da Daniela Salustri, madre di Riccardo Pica, un giovane di 16 anni che, al pari di Filippo Sideri, è deceduto il 26 febbraio 2021 nel Parco della Madonnetta a Ostia per un malore insorto mentre tentava di sfuggire a un senztetto che lo stava inseguendo.

Nel denunciare l’atto vandalico, Daniela Salustri ha scritto sul suo profilo Facebook il seguente messaggio: “Come cavolo si da a dare una cosa simile. Vergognatevi! Riposate in pace e proteggeteci”.

Il post della donna è stato completato con uno scatto che ritrae la teca vandalizzata.

La teca realizzata per commemorare il 17enne verrà presto riparata: la foto danneggiata verrà sostituita con una nuova immagine di Filippo Sideri, verranno riposizionati i fiori e risistemati tutti gli oggetti che i familiari, gli amici e tutti coloro che volevano bene al ragazzo avevano lasciato per lui.

Quanto accaduto alla teca di Filippo Sideri non rappresenta un unicum ma si inserisce in una ben più vasta serie di atti vandalici che hanno avuto come obiettivi luoghi predisposti per onorare la memoria di giovani scomparsi. La stessa teca di Riccardo Pica, infatti, è stata vandalizzata e, in questo contesto, scomparve la maglia della As Roma che era stata posta nel parco per lui.

La prematura e improvvisa scomparsa di Filippo Sideri risale alla notte tra il 29 e il 30 luglio 2021: il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni circa due mesi dopo la sua morte, era un atleta di Muay Thai e risiedeva ad Acilia.

Nel momento in cui ha avvertito il malore fatale, il giovane stava ballando in una discoteca di Ostia con degli amici. A quanto si apprende, Filippo Sideri era affetto da asma.