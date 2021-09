Ostuni, uomo morto a 65 anni per un malore alla guida mentre si trovava in auto in compagnia della moglie e di due nipotini.

Un drammatico incidente stradale si è consumato in provincia di Brindisi: un uomo di 65 anni è deceduto dopo essere stato sorpreso da un malore mentre stava guidando la sua auto, a bordo della quale si trovavano anche la moglie e i nipotini.

Ostuni, malore alla guida mentre è in auto con moglie e nipoti: uomo morto a 65 anni

Nella mattinata di mercoledì 1° settembre, intorno alle ore 09:30, è stato segnalato un incidente mortale che ha coinvolto un’automobile guidata da un uomo di 65 anni. Il conducente della vettura, una Mercedes, è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava in compagnia della moglie e dei nipotini.

In seguito al sopraggiungere del malore, il 65enne ha perso il controllo del veicolo, uscendo fuori strada e morendo sul colpo.

Il tragico sinistro stradale si è consumato lungo la strada provinciale 22 che collega la località di Ostuni alla località di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, in Puglia.

L’identità della vittima non è stata rivelata ma è stato comunicato che si tratta di un uomo originario di Villa Castelli e residente a Lodi.

Ostuni, malore alla guida mentre è in auto con moglie e nipoti: forze dell’ordine e soccorsi

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il sinistro avvenuto lungo la strada provinciale 22 che collega Ostuni a Ceglie Messapica nella mattinata di mercoledì 1° settembre è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forzedell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i sanitari del 118, i carabinieri, la polizia di Ostuni e i vigili del fuoco.

I paramedici hanno tentato di prestare soccorso alla vittima ma tutti gli sforzi perpetrati si sono rivelati inutili in quanto il soggetto è stato rinvenuto già privo di vita. La moglie del 65enne e i due nipotini che si trovavano a bordo della Mercedes, invece, hanno superato l’incidente illesi.

Ostuni, malore alla guida mentre è in auto con moglie e nipoti: rilievi e viabilità

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, le autorità competenti si sono occupate di effettuare i rilievi del caso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e hanno provveduto a recuperare l’auto che, uscendo di strada mentre procedeva in direzione Ostuni, è precipitata nelle campagne che costeggiano la strada provinciale 22.

Per consentire alle forze dell’ordine di svolgere le operazioni necessarie, il traffico lungo il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti.