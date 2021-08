Un turista tedesco di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano di un hotel a Ostuni, presso il quale si trovava in vacanza.

Ostuni, turista tedesco precipita dal sesto piano di un hotel: morto

Nella tarda serata di domenica 15 agosto, un turista tedesco di 55 anni è prematuramente scomparso dopo essere precipitato dal sesto piano dell’hotel presso il quale si risiedeva in qualità di ospite. La struttura alberghiera in cui si è consumata la tragedia si trova sui colli che caratterizzano il comune di Ostuni, in provincia di Brindisi, in Puglia.

In seguito ai primi accertamenti effettuati, pare che la vittima alloggiasse presso l’hotel insieme a un’altra persona con la quale divideva la stanza prenotata.

I due turisti, inoltre, sembrerebbero aver raggiunto Ostuni da poco e avevano organizzato un pernottamento della durata di quattro notti.

Ostuni, morto turista tedesco: la segnalazione alle forze dell’ordine

La segnalazione relativa alla caduta del turista dal sesto piano di un hotel di Ostuni è pervenuta alle forze dell’ordine intorno alle ore 22:45 di domenica 15 agosto.

Sul luogo dell’incidente, quindi, si sono recati i paramedici del 118, gli agenti del commissariato di polizia di Ostuni e i vigili del fuoco.

I sanitari hanno immediatamente tentato di prestare soccorso alla vittima ma ogni tentativo di rianimare il 55enne si è rivelato inutile. Il turista, infatti, stando a quanto constatato dal personale del 118, è morto sul colpo a seguito dell’impatto con il suolo.

In considerazione delle deposizioni raccolte dagli inquirenti, pare non sia presente alcun testimone diretto che abbia assistito alla vicenda.

Ostuni, morto turista tedesco: le indagini degli agenti di polizia

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, la dinamica che ha indotto il decesso del turista tedesco è attualmente in fase di accertamento.

Le indagini relative al caso sono state affidate ai poliziotti del commissariato di Ostuni.

A questo proposito, insieme ai poliziotti, ai vigili del fuoco e al personale del 118, l’hotel è stato raggiunto anche dal pm di turno della Procura di Brindisi, Francesco Carluccio. Il dirigente del commissariato di Ostuni, Andrea Toraldo, e la dirigente della squadra mobile, Rita Sverdigliozzi, invece, hanno condotto un sopralluogo nella struttura alberghiera.

Al momento, gli inquirenti stanno valutando ogni ipotesi: intanto, è stato disposto il trasferimento della salma del turista tedesco presso il cimitero di Ostuni e si attendono disposizioni circa lo svolgimento dell’autopsia.