Ottant'anni di leggi razziali: un'analisi della memoria collettiva

Il passato non è solo storia, ma un monito per il presente: la cerimonia di quest'anno ricorda le leggi razziali e il loro impatto attuale.

Ottantotto anni fa, in un’Italia segnata dalla guerra e dalla repressione, il re Vittorio Emanuele III firmava le leggi razziali, un atto che ha segnato un punto di non ritorno per la monarchia e ha inflitto una ferita profonda nel cuore della nostra storia. Ogni anno, in occasione di questa triste ricorrenza, ci si riunisce per ricordare le atrocità del passato, ma quest’anno qualcosa è cambiato.

Durante la cerimonia tenutasi a San Rossore, il presidente dell’Anpi pisana Bruno Possenti ha richiamato l’attenzione su un tema scomodo: l’indifferenza che circonda le ingiustizie, non solo di ieri, ma anche di oggi.

Un passato che ritorna: le leggi razziali e l’indifferenza

Diciamoci la verità: l’indifferenza non è solo un vestigio del passato. Le leggi razziali del 1938 rappresentano un capitolo oscuro della storia italiana, ma il loro eco si fa sentire ancora oggi. Possenti ha sottolineato che, mentre venivano deportati gli ebrei, la società restava in silenzio, un silenzio che ha permesso l’orrore di proliferare. E oggi? La realtà è meno politically correct: mentre in molte parti del mondo i diritti umani vengono calpestati, assistiamo a una nuova forma di indifferenza, una sorta di assuefazione collettiva che ci rende complici delle ingiustizie.

La presenza della Comunità ebraica pisana, rappresentata dal presidente Andrea Gottfried, ha reso evidente il conflitto di interpretazione di quel momento. Gottfried ha definito le parole di Possenti come “intellettualmente disoneste”, mettendo in luce che l’indifferenza non è solo una questione storica, ma una questione attuale che coinvolge tutti noi.

La lezione del passato e le sue ripercussioni attuali

So che non è popolare dirlo, ma la memoria collettiva tende a essere selettiva. Ci piace commemorare le vittime, ma spesso dimentichiamo di analizzare le cause e le colpe. L’indifferenza del popolo italiano nei confronti delle leggi razziali non è solo un ricordo, è una lezione che continua a ripetersi. Oggi, quando si parla di conflitti e ingiustizie, come quelle che riguardano il popolo palestinese, ci troviamo di fronte a una scelta: rimanere in silenzio o alzare la voce.

La storia ci offre un’importante riflessione: ogni volta che scegliamo di non intervenire, ogni volta che decidiamo di restare in silenzio, ci rendiamo complici di un nuovo ciclo di violenza e oppressione. Non possiamo permettere che l’indifferenza diventi la nostra risposta. Dobbiamo ricordare che il passato non è solo un capitolo chiuso, ma una guida per il nostro futuro.

Conclusioni: un invito alla riflessione

Il re è nudo, e ve lo dico io: la commemorazione di eventi come quelli del 1938 non deve ridursi a una mera celebrazione. Dobbiamo affrontare la realtà scomoda che ci circonda e chiedere conto delle nostre responsabilità nel presente. La memoria è un faro che illumina il nostro cammino, ma è anche un peso che dobbiamo portare con onore.

È essenziale riflettere su queste parole. Non possiamo permettere che l’indifferenza continui a governare le nostre scelte. Ogni azione, ogni parola conta. È tempo di rompere il silenzio e agire. La vera memoria si costruisce non solo nel ricordare, ma nel fare qualcosa di concreto per evitare che la storia si ripeta.