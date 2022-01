Ottavi di Coppa Italia, Milan – Genoa 3-1: i rossoneri la spuntano e calano il tris

Allo stadio di San Siro si sono sfidate Milan e Genoa per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri hanno trionfato per 3-1.

Dopo i finali di Supercoppa italiana, lo stadio di San Siro è diventato teatro degli ottavi di finale di Coppa Italia dove si sono affrontate Milan e Genoa. A segnare Østigard per il Genoa al 17esimo e Giroud al 74esimo. Segnaliamo al 24esimo l’uscita dal campo di Tomori a causa di un infortunio.

Al suo posto è entrato Florenzi.

Coppa Italia Milan Genoa, le formazioni ufficiali

Queste sono le due rose scese in campo a San Siro alle ore 21.00:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli.

Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli. Genoa (4-3-1-2): Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Vasquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Ekuban; Caicedo, Yeboah. All. Shevchenko.

Coppa Italia Milan Genoa, il primo e secondo tempo

Questo match, pur essendo proseguito in perfetta parità per buona parte del match non ha mancato di regalare qualche occasione preziosa sia da una parte che dall’altra, specialmente nel primo frangente della partita. I rossoneri che erano inizialmente arrivati quasi al primo gol grazie ad un tentativo nato dal colpo di testa di Krunic, sono stati superati al 17esimo per merito di un prezioso gol di Oestigard. Al 74esimo minuto del secondo tempo è Giroud ad accorciare il risultato grazie ad un pallone che è stato tirato direttamente verso l’incrocio dei pali.

Le due squadre sono poi andate ai supplementari sul risultato di 1-1.

Coppa Italia Milan Genoa, i tempi supplementari

Nei tempi supplementari il Milan ha tirato fuori le unghie. Sono state diverse le occasioni di gol dei rossoneri che hanno messo paura alla porta avversaria a più riprese. Al 102esimo la situazione si è finalmente sbloccata: Leao è stato autore di una magnifica rete nata da un calcio di punizione di Brahim Diaz.

Al 112esimo arriva il responso definitivo: Saelemaekers segna la rete del 3-1 al secondo tempo supplementare e non ce n’è più per nessuno. I Milan accedono di diritto ai quarti di finale.

Coppa Italia Milan Genoa, chi è già ai quarti

Con questa vittoria il Milan ha raggiunto ai quarti di finale le altre due squadre che sono riuscite a staccare il pass per il successivo turno, a cominciare dall’Atalanta che ha vinto contro il Venezia per 2-0. La Fiorentina ha battuto invece il Napoli vincendo nettamente per 2-5. Gli ottavi sono però ancora lunghi e molte le partite da giocare.